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«حسام بدراوي»: اجتماع «السيسي» لم يتطرق لقانون الجمعيات الأهلية

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«حسام بدراوي»: اجتماع «السيسي» لم يتطرق لقانون الجمعيات الأهلية «حسام بدراوي»: اجتماع «السيسي» لم يتطرق لقانون الجمعيات الأهلية

حسام بدراوي

قال الدكتور حسام بدراوي، أحد الحاضرين لاجتماع الرئيس عبد الفتاح اليوم، مع ممثلي الجمعيات الأهلية، ممثلًا عن مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، إن اجتماع اليوم لم يتطرق لقانون الجمعيات الأهلية.

وأضاف بدراوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في ”، والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر”، اليوم، أن ممثلي الجمعيات الأهلية حضروا اجتماع اليوم مع “السيسي” بناء على دعوة وجهتها الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي لتلك الجمعيات.

وأوضح بدراوي، أن هناك 48 ألف جمعية أهلية تعمل داخل مصر، إلا أن 50% من هذه الجمعيات قليلة العمل وغير نشطة بالمرة، مشيرًا إلى أن المجتمع المصري في حاجة لمزيد من هذه الجمعيات.

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