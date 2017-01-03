جدول ترتيب المجموعة الثالثة بعد انتهاء الأسبوع الثالث عشر بالقسم الثانى

كتب - هيثم عويس

انتهت مباريات الأسبوع الثالث عشر بالمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى حيث عاد بلدية المحلة لصدارة المجموعة بعد الفوز الغالى الذى حققه على شقيقه الأكبر غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف ليحتل صدارة الترتيب برصيد 31 نقطة ، بينما تجمد رصيد الفلاحين عند 21 نقطة فى المركز السادس ، فى الوقت الذى فقد فيه الرجاء نقطتين ثمينتين فى سباق المقدمة بالتعادل السلبى مع حرس الحدود بملعب الأخير .

فى ذات الوقت فاز فاركو على شربين برباعية نظيفة ليرتفع رصيده إلى 25 نقطة فى المركز الثالث ، كما فاز كفر الشيخ على كوم حمادة بهدفين نظيفين ليرتفع رصيده إلى 23 نقطة فى المركز الرابع ز

جاءت باقى المباريات على النحو التالى : تعادل مياه البحيرة ونبروه 1/1 ، المنصورة ودمنهور 1/1 ، بدروالحمام 1/1 ، دكرنس والأوليمبى 2/1 ، الحرية وصيد المحلة 0/0