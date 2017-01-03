أخبار عاجلة

مساء dmc - جمال شيحة: تم طرح 4 طرق لامتحانات الثانوية لمواجهة الغش وتم الاستقرار على "البوكليت" -
مساء dmc - د/ رضا حجازي: فكرة "البوكليت" هدفها منع الغش داخل اللجنة وخارجها -
تصريح مدرب يوفنتوس بعد مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 -
مساء dmc - تقرير .. كاميرا dmc داخل أحد مراكز الدروس الخصوصية -
تصريح باولو ديبالا بعد مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 -
بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين -
بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين -
البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة 24 ساعة -
بالفيديو.. لاعب الاتحاد: إبراهيم نور الدين حرمنا من ركلة جزاء صحيحة -
مساء dmc - أسامة كمال لطلاب ثانوية عامة: "بتسمتعوا بالتعليم ولا شر لا بد منه ؟ بلاش إجابة نموذجية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

جدول ترتيب المجموعة الثالثة بعد انتهاء الأسبوع الثالث عشر بالقسم الثانى

Google+ Print
جدول ترتيب المجموعة الثالثة بعد انتهاء الأسبوع الثالث عشر بالقسم الثانى جدول ترتيب المجموعة الثالثة بعد انتهاء الأسبوع الثالث عشر بالقسم الثانى

>كتب - هيثم عويس

انتهت مباريات الأسبوع الثالث عشر بالمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى حيث عاد بلدية المحلة لصدارة المجموعة بعد الفوز الغالى الذى حققه على شقيقه الأكبر غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف ليحتل صدارة الترتيب برصيد 31 نقطة ، بينما تجمد رصيد الفلاحين عند 21 نقطة فى المركز السادس ، فى الوقت الذى فقد فيه الرجاء نقطتين ثمينتين فى سباق المقدمة بالتعادل السلبى مع حرس الحدود بملعب الأخير .

فى ذات الوقت فاز فاركو على شربين برباعية نظيفة ليرتفع رصيده إلى 25 نقطة فى المركز الثالث ، كما فاز كفر الشيخ على كوم حمادة بهدفين نظيفين ليرتفع رصيده إلى 23 نقطة فى المركز الرابع ز

جاءت باقى المباريات على النحو التالى : تعادل مياه البحيرة ونبروه 1/1 ، المنصورة ودمنهور 1/1 ، بدروالحمام 1/1 ، دكرنس والأوليمبى 2/1 ، الحرية وصيد المحلة 0/0 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365