أخبار نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 3 / 1 / 2016.. (5) مرشحين لجهاز حلمى

كتب عمرو جاب الله

شهد نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 3 / 1 / 2016 العديد من الأخبار الهامة والتي يأتي على رأسها ترشيح عدد من الأسماء للانضمام إلى جهاز محمد حلمى المدير الفنى للفريق بعد الاستقرار على تغيير الجهاز المعاون.

5 أسماء جديدة مرشحة للانضمام لجهاز الزمالك.. تعرف عليهم

يقدم محمد حلمى المدير الفنى لنادي الزمالك عرضا بتصوره الخاص بتشكيل الجهاز الفنى للقلعة البيضاء على مرتضى منصور رئيس النادى خلال الجلسة التى ستجمع الطرفين، وتضمن التصور 5 أسماء جديدة للانضمام للجهاز الفنى. ويقترح محمد حلمى انضمام أحد الثنائى عصام مرعى أو خالد جلال للجهاز الفنى للزمالك فى منصب المدرب العام خلفًا لمحمد صلاح الذى تولى تدريب حرس الحدود، وتعيين محمد صبري فى منصب المدرب بديلا عن علاء عبد الغنى وتعيين أحمد عبد الحليم مديرا للكرة بدلا من إسماعيل يوسف وتعيين فكرى صالح مدرب لحراس المرمى بدلا من أيمن طاهر مع ترحيبه باستمرار الأخير بالجهاز الفنى وأخيرا الإبقاء على أحمد عبد المقصود بالجهاز الفنى لكن فى منصب محلل الأداء وليس مدربا . الزمالك يسدل الستار نهائيا على أزمة المحمدى أسدل نادي الزمالك بشكل رسمى ونهائى الستار على أزمة حسين ياسر المحمدى صانع ألعاب الفريق الأسبق بعد سداد كافة مستحقاته المالية لدى النادى . وقام مسئولو نادى الزمالك بإيداع 150 ألف جنيه فى الحساب الخاص بالمحمدى بأحد البنوك وهى قيمة باقى مستحقات اللاعب لدى القلعة البيضاء لتنتهى أزمته بشكل نهائى . رسميا.. معروف يوسف يخطر الزمالك برفض تجديد عقده أخطر النيجيرى معروف يوسف لاعب فريق الزمالك، مسئولى ناديه بعدم رغبته فى تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى. وأكد معروف يوسف لمسئولى الزمالك بشكل رسمى، أنه يسعى لخوض تجربة الاحتراف فى أوروبا، عقب انتهاء عقده مع القلعة البيضاء ولا ينوى الاستمرار فى مصر.

جاء تفاوض نادي الزمالك مع ريكاردو بتوصية من أحمد حسام ميدو المدير الفنى الحالى لوادى دجلة، الذى رشح المدرب البرازيلى لمسئولى القلعة البيضاء.

لجنة اختيار خواجة الزمالك الجديد تجتمع اليوم