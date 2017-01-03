عمرو جمال يتحدث عن البدرى والمنتخب والرحيل عن الأهلى

كتب محمد عراقى

قال عمرو جمال مهاجم النادي الأهلى إن فريقه ظهر بشكل جيد في الدور الأول من بطولة الدوري العام حتى نجح في اعتلاء صدارة جدول ترتيب المسابقة.

عمرو جمال ينفى وجود خلافات مع البدري

ونفى عمرو جمال في تصريحات لبرنامج خاص مع سيف المذاع على فضائية أون سبورت وجود أي خلافات بينه وبين الجهاز الفني بقيادة حسام البدري ، مشدداً أن عدم مشاركته بانتظام هو قرار فني يجب احترامه إلا أنه في نفس الوقت يؤدي التدريبات بكل قوة من أجل نيل ثقة البدري ومعاونيه.

عمرو جمال حزين من عدم المشاركة

واعترف عمرو جمال بحزنه من عدم المشاركة، الأمر الذي تسبب في ابتعاده عن قائمة المنتخب الوطني المشاركة في كأس الأمم الافريقية المقرر اقامتها في شهر يناير المقبل الجابون متمنياً في نفس الوقت التوفيق لزملائه اللاعبين الذين تم اختيارهم من قبل الارجنتيني هكتور كور المدير الفني للفراعنة.

عمرو جمال يتحدث عن الرحيل لأوروبا

وأضاف عمرو جمال أنه لا يرى نفسه بعيداً عن المشاركة مشدداً أنه لن يرحل عن الأهلي إلا في حالة وجود عرض أوربي جيد بالنسبة له وللنادي معلقاً :الأهلى خيره عليا