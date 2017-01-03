جمارك المطار تحبط تهريب مستلزمات تقويم أسنان بحوزة راكب قادم من الدوحة

كتب أحمد حمادة

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولى من إحباط تهريب كمية كبيرة من مستلزمات تقويم الأسنان الممنوعة من الاستيراد من الخارج دون موافقة الجهات المعنية، مع أحد الركاب القادمين من الدوحة.

وقالت مصادر جمركية، إنه أثناء تفتيش الركاب القادمين من الدوحة حاول أحد الركاب تهريب مجموعة كبيرة من مستلزمات طب وتقويم الأسنان، الممنوعة من الاستيراد من الخارج إلا بموافقة الجهات المعنية، حيث اشتبه شريف سعيد، مأمور اللجنة الجمركية فى الراكب، وقام بالإبلاغ بتفتيش الراكب وما يحمله من حقائب، وبتفتيشه عثر على أكياس بها مستلزمات طبية، وبسؤاله أقر أنه تاجر ملابس وأنها مستلزمات خياطة و"زراير" بدل.

تم تحرير محضر للراكب بعد العرض على سامى عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية.



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> جانب من المضبوطات

إحباط تهريب المضبوطات