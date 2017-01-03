ضبط كميات من السكر احتكرها تجار بالشرقية والبحيرة

كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين من ضبط تاجر لتخزينه كميات كبيرة من السلع الغذائية "السكر الحر" المعبأ داخل شكائر مدون علية "الحوامدية" لحجبه عن التداول بالأسواق رغم الحاجة الشديدة إليه بقصد تحقيق الهيمنة السوقية وارتفاع سعره بالأسواق، ذات الأثر بالغ الضرر بالاقتصاد القومى.

وضبطت أجهزة الأمن صاحب مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بالبحيرة لحيازته كميات من السكر الحر المعبأ داخل شكائر مدون عليها "الأمير" الخالية من أية مستندات تفيد مشروعية حيازتها لطرحها للبيع للجمهور، مدخلاً الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين ومحققاً من جراء ذلك أرباحاً طائلة غير مشروعة .