احتفالية بمكتبة الإسكندرية في ذكرى مرور 52 عامًا على الثورة الفلسطينية

أقامت مكتبة الإسكندرية، مساء اليوم، احتفالًا بعنوان “فلسطين في قلب مصر” بمناسبة مرور 52 عامًا على الثورة الفلسطينية، بحضور محافظ الإسكندرية رضا فرحات وقنصل عام فلسطين بالإسكندرية السفير حسام الدباس.

وقال محافظ الإسكندرية، إن القضية الفلسطينية لها الأولوية القصوى في سياسة مصر الخارجية، مشيرًا إلى أرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بدمائهم الذكية في سبيل نصرة القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر من خلال عضويتها بمجلس الأمن وتمثيلها للعالم العربي تعمل بجهود مخلصة لحل القضية الفلسطينية والوصول لإقامة الدولتين حتى يتحقق ا?ستقرار لمنطقة الشرق الأوسط.

وأكد أن الإسكندرية تفخر بأن على أرضها قنصلية عامة لدولة فلسطين، وهو ما يؤكد حب الشعب الفلسطيني لمدينة الإسكندرية.

وأشاد قنصل عام فلسطين بالإسكندرية بجهود القيادة السياسية المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي لنصرة القضية الفلسطينية، ناقلا تحيات الرئيس محمود عباس إلى الشعب المصري الشقيق الذي يبذل الغالي والنفيس على مر التاريخ لنصرة القضية الفلسطينية.

وأعرب الدباس عن أمله في أن يشهد العام الجاري حلا عادلا للقضية الفلسطينية، وأن تتكاتف شعوب العالم لدحر الظلم الواقع على فلسطين من الكيان الصهيوني.