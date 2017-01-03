أضرار كارثية لاستخدام البطانية الكهربائية.. أبرزها السرطان

كتب بيتر إبراهيم

حذر الموقع الأمريكى “Live strong”، من استخدام البطانية الكهربائية التى تعمل على تدفئة الجسم أثناء النوم، موضحا فى تقرير نشره مؤخرا أن البطانيات الكهربائية عادة ما تنتج التردد المنخفض للغاية، ولكن التعرض الطويل لهذه الترددات قد تسبب آثارا سلبية على الصحة، بما فى ذلك زيادة خطر الإصابة بالسرطان.

وأشار الأطباء، فى التقرير الذى نشره الموقع، إلى أن قرب هذه البطانية من الجسم يجعل المجال الكهرومغناطيسى لها يخترق الجسم، ويسبب مشاكل للأجنة لدى النساء الحوامل.

الجدير بالذكر أنه فى الآونة الأخيرة انتشرت فى مصر البطانيات الكهربائية والتى تستخدم خلال فصل الشتاء، وتعمل على رفع درجة حرارة الجسم الناتجة عن برودة الطقس.

وحذر الأطباء من استخدامها لمرضى السكر، حيث إنهم يعانون من نقص فى الإحساس الذى يمكن أن يؤدى إلى حروق فى الحالات القصوى، إضافة إلى أنها يمكن أن تسبب التهابات إضافة إلى أنها يمكن أن تسبب حرائق بالمنزل، لافتين إلى أن هناك حوادث عديدة حدثت بسببها.