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مسئول إيرانى: الحشد الشعبى قوة استراتيجية لمستقبل العراق

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مسئول إيرانى: الحشد الشعبى قوة استراتيجية لمستقبل العراق مسئول إيرانى: الحشد الشعبى قوة استراتيجية لمستقبل العراق

>كتبت إسراء أحمد فؤاد

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومى الإيرانى على شمخانى، اليوم الثلاثاء، إن قوات الحشد الشعبى تشكل قوة استراتيجية لحفظ الأمن المستقبلى فى العراق.

 

ووفقا لوكالة إيرنا أكد شمخانى، خلال لقاء عقده مع نورى المالكى نائب الرئيس العراقى رئيس ائتلاف دولة القانون، أن "واشنطن تضع بعض العراقيل من أجل إحباط جهود تحرير الموصل، بسبب عدم رغبة الأمريكيين فى إنهاء الأزمة الأمنية فى غرب آسيا".

 

وبدوره ثمّن المالكى "الدعم الشامل" الذى تقدمه إيران للعراق "فى مواجهة الإرهاب وداعميه من الدول الإقليمية والغربية" على حد تعبيره.


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