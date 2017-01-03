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بالصور.. ضبط راكب يهرب مستلزمات تقويم وعلاج الأسنان بمطار القاهرة

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جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

 

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، راكب مصري الجنسية قادم من قطر، حاول تهريب كمية كبيرة من مستلزمات علاج وتقويم الأسنان، والممنوعة من الاستيراد من الخارج إلا بموافقة الجهات المعنية، وذلك لبيعها داخل الأسواق وتحقيق مكاسب مادية كبيرة.

وصرحت مصادر جمركية بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة القطرية القادمة من الدوحة، اشتبه شريف سعيد مأمور الجمرك فى الراكب، وقام بأبلاغ أمين مامور الجمرك ، وبتفتيش الراكب بمعرفة بلال حسن مأمور الجمرك، عثر معه على أكياس بها مستلزمات طبية، وبسؤاله أمام صبحي صابر رئيس وردية الجمرك، أقر أنه تاجر ملابس وأنها مستلزمات خياطة لتفصيل البدل، إلا أنه تبين أنها مستلزمات علاج وتقويم الأسنان .

وأمر سامي عبد الرحمن مدير الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة، بتحرير محضر للراكب وحجز المضبوطات في وديعة الجمرك.

 

 

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