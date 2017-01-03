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"دمياط" تعلن الخطة الاستثمارية لقطاعى التعليم والصحة لعام 2016-201

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"دمياط" تعلن الخطة الاستثمارية لقطاعى التعليم والصحة لعام 2016-201 "دمياط" تعلن الخطة الاستثمارية لقطاعى التعليم والصحة لعام 2016-201

>دمياط معتز الشربينى

أعلن ديوان عام محافظة دمياط فى بيان صحفى  اليوم الثلاثاء، الخطة الاستثمارية لمجموعة من القطاعات وأهمها قطاع التعليم ويشمل تطوير البنية التحتية لجامعة دمياط بتكلفة 55 مليون جنيه وإحلال وتجديد مدارس التعليم الأساسى بتكلفة 40,3 مليون جنيه وأيضاً استكمال مجمع المدرجات والمعامل المركزية التعليمية فرع دمياط بتكلفة 40 مليون جنيه واستكمال تطوير الإدارة العامة لفرع الجامعة بدمياط بتكلفة 31,5 مليون جنيه .

بالإضافة إلى قطاع الصحة ويتضمن استكمال تطوير مستشفى تعليمى طب دمياط بتكلفة 37,4 مليون جنيه واستكمال تطوير مركز أورام دمياط بتكلفة 20,9 مليون جنيه واستكمال تطوير عيادات جراحة اليوم الواحد برأس البر بتكلفة 10,4 مليون جنيه واستكمال تطوير مستشفى قلب دمياط بتكلفة 5,9 مليون جنيه .

وتتناول الخطة أيضاً قطاع الصرف الصحى وتتضمن توسعات الصرف الصحى برأس البر بتكلفة 46.5 مليون جنيه وتطوير وتدعيم مجارى دمياط بعدد 6 محطــات رفع " السنترال –عزبة اللحم – الشعراء- محطتين بالسنانية – شط جريبة" بتكلفة 20 مليون جنيه وإحلال وتجديد محطة معالجة رأس البر بتكلفة 10,5 مليون جنيه وإنشاء صرف صحى الرابية بتكلفة 10 مليون جنيه . 

وشدد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط  على سرعة الانتهاء من سرعة إنجاز المشروعات المستهدفة التى تخدم المواطن البسيط بالدرجة الأولى داخل المحافظة.


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