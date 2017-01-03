منير عقيلة: الشرقية يستحق الصعود لدور الستة عشر لكأس مصر

كتبت لبني عبد الله

عبر منير عقيلة المديرالفني لفريق الشرقية عن سعادته بعد الفوز الذي حققه فريقه على حساب النصر للتعدين بهدف نظيف في إطار مباريات دور ال32 من مسابقة كأس مصر.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب نهاية المباراة، قال عقيلة "الحمد لله على هذا الفوز الذي كنا في أمس الحاجة إليه قبل فترة توقف الدوري" ، مضيفاً أن الفريق ظهر بمستوى جيد في مباراة اليوم وأعتقد بأننا كنت نستحق الفوز بعد كمية الفرص التي أهدرها اللاعبين وتحديدا في الشوط الأول".

وتابع "توفعت سيناريو المباراة والذهاب للوقت الإضافي خاصة أن الفريقان يعلمان بعضهما جيدا لأننا تواجهنا قبل ذلك في الدوري الممتاز" ، وأتم حديثه "اللاعبين قدموا مباراة كبيرة وتحديدا في الجانب البدني واللعب على أرض الملعب وأشكرهم على هذا المجهود والفوز الذي تحقق بفضل إصرارهم وروحهم العالية".