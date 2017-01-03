أخبار عاجلة

مساء dmc - جمال شيحة: تم طرح 4 طرق لامتحانات الثانوية لمواجهة الغش وتم الاستقرار على "البوكليت" -
مساء dmc - د/ رضا حجازي: فكرة "البوكليت" هدفها منع الغش داخل اللجنة وخارجها -
تصريح مدرب يوفنتوس بعد مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 -
مساء dmc - تقرير .. كاميرا dmc داخل أحد مراكز الدروس الخصوصية -
تصريح باولو ديبالا بعد مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 -
بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين -
بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين -
البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة 24 ساعة -
بالفيديو.. لاعب الاتحاد: إبراهيم نور الدين حرمنا من ركلة جزاء صحيحة -
مساء dmc - أسامة كمال لطلاب ثانوية عامة: "بتسمتعوا بالتعليم ولا شر لا بد منه ؟ بلاش إجابة نموذجية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

منير عقيلة: الشرقية يستحق الصعود لدور الستة عشر لكأس مصر

Google+ Print
منير عقيلة: الشرقية يستحق الصعود لدور الستة عشر لكأس مصر منير عقيلة: الشرقية يستحق الصعود لدور الستة عشر لكأس مصر

>كتبت لبني عبد الله

عبر منير عقيلة المديرالفني لفريق الشرقية عن سعادته بعد الفوز الذي حققه فريقه على حساب النصر للتعدين بهدف نظيف في إطار مباريات دور ال32 من مسابقة كأس .

 

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب نهاية المباراة، قال عقيلة "الحمد لله على هذا الفوز الذي كنا في أمس الحاجة إليه قبل فترة توقف الدوري" ، مضيفاً أن الفريق ظهر بمستوى جيد في مباراة اليوم وأعتقد بأننا كنت نستحق الفوز بعد كمية الفرص التي أهدرها اللاعبين وتحديدا في الشوط الأول".

 

وتابع  "توفعت سيناريو المباراة والذهاب للوقت الإضافي خاصة أن الفريقان يعلمان بعضهما جيدا لأننا تواجهنا قبل ذلك في الدوري الممتاز" ، وأتم حديثه "اللاعبين قدموا مباراة كبيرة وتحديدا في الجانب البدني واللعب على أرض الملعب وأشكرهم على هذا المجهود والفوز الذي تحقق بفضل إصرارهم وروحهم العالية".


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين

السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة