محامى أحمد ماهر: سيظل بقسم أول مدينة نصر لحين وصول قرار صحة الإفراج عنه

كتب عبدالله محمود

قال المحامى سيد البنا، دفاع الناشط السياسى أحمد ماهر، إن ماهر سيظل اليوم بقسم أول مدينه نصر ولن يعود مرة أخرى إلى قسم عابدين.

وأوضح محامى أحمد ماهر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنه من المقرر أن يظل ماهر بحجز القسم حتى الصباح ووصول قرارات صحة الإفراج عنه من نيابة جنوب القاهرة، وورد بيان الحالة الجنائية، حيث سيتم الإفراج عنه من قسم أول مدينة نصر.

كانت محكمة جنح عابدين، برئاسة المستشار أمير عاصم، قضت فى ديسمبر 2013 بحبس النشطاء الثلاثة 3 سنوات (أحمد ماهر - أحمد دومة- محمد عادل)، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه والمراقبة لمدة مماثلة.

وأيدت محكمة النقض حبس كل من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل، والمتحدث الإعلامى باسم الحركة، محمد عادل، والناشط السياسى أحمد دومة، على قرار محكمة جنح مستأنف عابدين، 3 سنوات، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدى على قوات الشرطة.