ضبط 4 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بمنطقة صحراوية شمال أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تمكنت مباحث مركز شرطة إدفو شمال أسوان، اليوم، الثلاثاء، من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب بحثاً عن الآثار بمنطقة صحراوية بقرية الغنيمية.

تلقى اللواء مجدى موسى، مدير أمن أسوان، إخطاراً من العميد محمد العنانى، مأمور مركز شرطة إدفو، يفيد بوصول معلومات للنقيب سيد نافع الضابط بمركز شرطة إدفو، يقيد قيام كلاً من "محمد.ا.م" و"مصطفى.و.ه" و"هانى.ع.ح" وعبد الوهاب.م.م" بالحفر والتنقيب بحثاً عن الآثار بمنطقة صحراوية بقرية الغنيمية.

وبعرض التحريات على الرائد مؤمن فراج، رئيس مباحث مركز شرطة إدفو، وبالتنسيق مع شرطة السياحة والآثار بإدفو برئاسة المقدم ضياء رسلان، والنقيب رفعت العقيلى، وبعد استئذان النيابة العامة، تحركت قوة مكونة من النقيب عمرو حشاد، والنقيب سيد نافع، وتمكنت من ضبط المتهمين الأربعة أثناء قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب، وعثر بحوزتهم على أدوات الحفر وماكينة توليد الكهرباء، وتحرر المحضر رقم 23 لسنة 2017 إدارى إدفو.

وفى سياق متصل، شكلت منطقة آثار إدفو لجنة مكونة من محمد سعد الدين الإدريسى، مسئول الضبطيات والقضايا الأثرية بإدفو، وعلاء كمال مفتش آثار غرب النيل، لإعداد تقرير عن المكان محل الواقعة لبحث أثرية المكان.