حبس طبيبين بيطريين ومندوب أدوية 4 أيام لحيازتهم 8730 قرصا مخدرا بالمحلة

الغربية – مصطفى عادل

قرر عمرو جميل أبو الفتوح، رئيس نيابة أول المحلة، حبس طبيبين بيطريين ومندوب بشركة أدوية 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد ضبطهم وبحوزتهم 8730 قرصا مخدرا بقصد الاتجار.

كان اللواء حسام الدين خليفة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من اللواء إبراهيم عبد مدير المباحث الجنائية بتمكن الرائد حسن أبو المجد رئيس مباحث قسم أول المحلة والقوة المرافقة له بإشراف العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود من ضبط "تامر.م.ال" 39 سنة طبيب بيطرى ويعمل بصيدلية خاصة بشقيقته بمنطقة أبو راضى دائرة القسم مقيم بشارع مسعد أبو قمر دائرة القسم و"محمد.م.أ.ال" 39 سنة طبيب بيطرى ويعمل مندوب مبيعات بشركة أدوية مقيم بقرية منية سمنود مركز أجا الدقهلية لتكوينهم بالاشتراك مع المتهم "محمد.م.ع" 32 سنة مندوب أدوية تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى الاتجار فى المواد المخدرة خاصة الأقراص المخدرة وبحوزتهم 8730 قرصًا مخدرًا ومبلغ 24 ألفًا و435 جنيهًا تم التحفظ على السيارة والمضبوطات وتحرر المحضر رقم 1 جنايات مركز سمنود لسنة 2017 والمحضر رقم 55 جنايات قسم أول المحلة 2017.