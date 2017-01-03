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النيابة تأمر بضبط وإحضار حدث اغتصب طالبة أثناء تواجدها بالمدرسة

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النيابة تأمر بضبط وإحضار حدث اغتصب طالبة أثناء تواجدها بالمدرسة النيابة تأمر بضبط وإحضار حدث اغتصب طالبة أثناء تواجدها بالمدرسة

> كتب سليم على

أمرت نيابة أحدث الجيزة، برئاسة المستشار محمد سطوحى، بسرعة ضبط وإحضار حدث، لاتهامه باغتصاب طالبة، واستعجال تقرير الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليها لبيان تعرضها للاغتصاب.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن ربة منزل مقيمة بمنطقة الواحات البحرية تقدمت ببلاغ لضباط قسم شرطة ثانى أكتوبر تتهم فيه "ممدوح . م . ا" 16 عاما، بالتعدى على نجلتها " م " البالغة من العمر 15 عاما واغتصابها أثناء تواجدها بالمدرسة .

وأضافت أنها يوم الواقعة فوجئت بابنتها تعود من المدرسة فى حالة إعياء شديد وملابسها ملطخة بالدماء، أصيبت بحالة من الفزع وفور سؤالها أكدت لها أنها أثناء توجدها دخل فصل المدرسة فوجئت بالمتهم يحاول الإمساك بها وملامسة مناطق حساسة من جسدها، وعندما اعترضت صفعها على وجهها وتعدى عليها بالضرب حتى فقدت الوعى، وبمجرد أن استيقظت لاحظت وجود دماء على ملابسها.


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