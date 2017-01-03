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«إسماعيل» يزور الكاتدرائية بالعباسية لتقديم تهنئة أعياد الميلاد

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«إسماعيل» يزور الكاتدرائية بالعباسية لتقديم تهنئة أعياد الميلاد «إسماعيل» يزور الكاتدرائية بالعباسية لتقديم تهنئة أعياد الميلاد

جانب من الزيارة

زار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث قدم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربًا عن خالص أمنياته بأن يكون العام الميلادي الجديد عام سعادة وخير وأمان على جموع المسيحيين المصريين فى الداخل والخارج، وعام رفعة وتقدم وإزدهار على كافة ربوع الوطن.

وأكد إسماعيل، خلال اللقاء الذي حضره وزيرا الخارجية والري، أن وحدة الشعب وتماسكه ستظل صامدة أمام كل محاولات التأثير على نسيج هذا الوطن المتماسك، مشيرًا إلى أن عازمة على المضى في مسيرتها نحو بناء دولة قوية، قائمة على دعائم الأمن والإستقرار.

من جانبه، رحب قداسة البابا تواضروس الثانى بزيارة رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنها تعكس روح الإخاء التى يتميز بها أبناء الشعب المصري، والذى يتمتع بقيم التسامح التى مكنته من تجاوز كافة الصعوبات والتحديات.

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