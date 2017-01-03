مصرع 259 من داعش بمدينة الموصل ومحيطها

لقى 259 من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي مصرعهم، اليوم، بنيران القوات المشتركة وبإسناد من طيران العراق والتحالف الدولي على محاور العمليات بمدينة الموصل ومحيطها.

وقال قائد عمليات “قادمون يانينوى” الفريق عبد الأمير يارالله، في بيان صحفي للعمليات العسكرية، اليوم، إن قوات المحور الشمالي لتحرير الموصل واصلت تفتيش وتطهير المناطق المحررة، ولم يحدث تغيير بالمحور الغربي لقوات الحشد الشعبي والجنوبي الغربي لقوات الشرطة الاتحادية.

وفي المحور الشرقي للساحل الأيسر لمدينة الموصل، تمكنت قوات “مكافحة الإرهاب” من تحرير الحي الصناعي في الكرامة، والمنطقة الصناعية، وشركة مرسيدس، والمخازن، والمطحن، والمعارض، والمجمع التجاري جنوب حي التأميم، ورفعت العلم العراقي ومستمرة بعملية التطهير للمناطق المحررة.

وتوغلت قوات الشرطة الاتحادية والفرقة التاسعة بالجيش، بمحور الجنوب شرقي الموصل، في أحياء السلام، وفلسطين، والشيماء، والوحدة، وسيطرت على عدد من المباني، وحررت حي “الميثاق” من قبضة داعش.

ولفت يارالله، إلى أن الإرهابين حاولوا الهجوم على القطاعات العسكرية لعرقلة تقدمها بالمحور الشمالي، حيث تمكنت القوات العراقية من تدمير مفرزة “هاون”، وقتلت 11 إرهابيًا بإسناد من طيران التحالف الدولي.

ودمرت قوات “مكافحة الإرهاب” بالمحور الشرقي ثلاث سيارات مفخخة وفجرت 13 عبوة ناسفة وقتلت 75 إرهابيا بإسناد من طيران التحالف الدولي, وسيطرت على معملين للتفخيخ ودبابة “تي 72” وناقلة جند مدرعة وثلاث سيارات ومدرعة.

وبالمحور الجنوبي دمرت قوات الشرطة الاتحادية والفرقة التاسعة سبع سيارات مفخخة وقتلت 93 إرهابيا بإسناد من طيران الجيش و التحالف الدولي ودمرت 8 مضافات للإرهابيين نصفها بقصف لطيران الجيش ودمرت 5 خمس دراجات نارية ومقر قيادة وسيطرة ومركز للطائرات المسيرة وورشتين للتفخيخ.

وشن طيران التحالف الدولي 30 غارة دمر خلالها آليات للإرهابين وقتل عددkا منهم .. بينما نفذ طيران القوة الجوية 5 طلعات لضرب أهداف معادية في مناطق الساحل الأيمن غربي الموصل وفي تلعفر غربي نينوي والساحل الأيسر شرقي الموصل, وقصف تجمع للإرهابيين في قرية “عين طلاوي” غرب تلعفر, مما أسفر عن قتل 80 إرهابيا.

كما نفذ طيران الجيش 30 طلعة إضافة إلى طلعتين بطائرات بدون طيار”أب4″, وقدم الإسناد لقوات الحشد الشعبي ومحاور تقدم القوات البرية بالساحل الأيسر شرقي الموصل وتمكنت من قتل العديد من الإرهابين وتدمير معداته.

وبالنسبة للنازحين, دخل مخيم “جدعة1” 20 نازحا وغادره 23 آخرون, ودخلت مخيم “جدعة3” 510 عائلات بإجمالي 2455 نازحا, كما دخلت “مخيم خازر” 139 عائلة بإجمالي 832 نازحا.