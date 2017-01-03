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وكالة الأنباء السعودية تنقل عبر بيان رسمي شكر وامتنان سعودي لمصر.. بعد الاجراء الناجح للسلطات المصرية بإحباط تهريب شحنة خطيرة للمملكة

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وكالة الأنباء السعودية تنقل عبر بيان رسمي شكر وامتنان سعودي لمصر.. بعد الاجراء الناجح للسلطات المصرية بإحباط تهريب شحنة خطيرة للمملكة وكالة الأنباء السعودية تنقل عبر بيان رسمي شكر وامتنان سعودي لمصر.. بعد الاجراء الناجح للسلطات المصرية بإحباط تهريب شحنة خطيرة للمملكة

توجه المتحدث الأمني لوزارة الداخلية ، اللواء “منصور التركي”، اليوم الثلاثاء، بالشكر للسلطات المصرية، بعد تمكن الأجهزة الأمنية، من إحباط تهريب أقراص مخدرة إلى المملكة، وذلك بالتنسيق بين مع الأجهزة الأمنية السعودية، معتبراً هذه الخطوة بالإيجابية والجيدة.

هذا وقد ذكرت كالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، في بيان لها، نقلاً عن “التركي”، قوله:

   بأنه إطار متابعة الجهات الأمنية المختصة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف المملكة بالمخدرات وإحباطها بالتنسيق والتعاون مع الجهات النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة، وبناءاً على ما توفر من معلومات مشتركة مع الجهات المختصة المصرية، عن قيام إجرامية بالتخطيط لتهريب كمية كبيرة من أقراص الإفيتامين والأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي إلى المملكة، فقد تمكنت السلطات المصرية من ضبطها قبل شروعهما في تهريبها إلى المملكة، والقبض على المتورطين.

هذا وتوجه المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، عن شكره للسلطات المصرية، مطالباً بمزيد من التعاون المثمر والبناء، في مكافحة الجريمة المشتركة بين البلدين.

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