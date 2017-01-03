نشرة ONA| عمرو الفقي شريكًا في «الدستور».. سالي شاهين تنضم لـdmc.. القرموطي” يظهر ببطة

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

أعلن الدكتور محمد الباز رئيس مجلس إدارة ورئيس مجلس تحرير جريدة الدستور بعد بيعها: أن عمرو الفقي مالك وكالة ميديا بام الإعلانية هو الذى وقع صفقة بيع جريدة الدستور باعتباره شريك مع 10 أخرين فى شرائها..للمزيد

تعاقدت إدارة قناة dmc العامة، مع الإعلامية سالي شاهين، على تقديم برنامج بعنوان “ده كلام”..للمزيد

ظهر الإعلامي جابر القرموطي فى برنامجه “مانشيت القرموطي”، على قناة العاصمة 2، “ببطة” بداخلها عشرات الآلآف..للمزيد

يخوض الإعلامي والممثل مراد مكرم، تجربة إعلامية جديدة علي راديو”نجوم FM”، فى برنامج بعنوان “تعالى أشرب شاي”، وتعتمد فكرة البرنامج على الوصفات السريعة للوجبات، وأيضًا الترفيه والإعلام، كما سيتم استضافة نجوم وشخصيات وعامة..للمزيد

في حلقة فنية خاصة من برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، تستضيف كل من الإعلامية مفيدة شيحة، ومني عبد الغني، وسهير جودة علي شاشة السي بي سي، غدًا الأربعاء، الفنانة إلهام شاهين في حوار شيق تحت عنوان “الحياة والفن”..للمزيد