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نشرة ONA| عمرو الفقي شريكًا في «الدستور».. سالي شاهين تنضم لـdmc.. القرموطي” يظهر ببطة

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برومو

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

أعلن الدكتور محمد الباز رئيس مجلس إدارة ورئيس مجلس تحرير جريدة الدستور بعد بيعها: أن عمرو الفقي مالك وكالة ميديا بام الإعلانية هو الذى وقع صفقة بيع جريدة الدستور باعتباره شريك مع 10 أخرين فى شرائها..للمزيد

الدكتور محمد الباز رئيس مجلس إدارة ورئيس مجلس تحرير جريدة الدستور

الدكتور محمد الباز رئيس مجلس إدارة ورئيس مجلس تحرير جريدة الدستور

تعاقدت إدارة قناة العامة، مع الإعلامية سالي شاهين، على تقديم برنامج بعنوان “ده كلام”..للمزيد

سالي شاهين

سالي شاهين

ظهر الإعلامي جابر القرموطي فى برنامجه “مانشيت القرموطي”، على قناة العاصمة 2، “ببطة” بداخلها عشرات الآلآف..للمزيد

القرموطى

القرموطى

يخوض الإعلامي والممثل مراد مكرم، تجربة إعلامية جديدة علي راديو”نجوم FM”، فى برنامج بعنوان “تعالى أشرب شاي”، وتعتمد فكرة البرنامج على الوصفات السريعة للوجبات، وأيضًا الترفيه والإعلام، كما سيتم استضافة نجوم وشخصيات وعامة..للمزيد

مراد مكرم

مراد مكرم

في حلقة فنية خاصة من برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، تستضيف كل من الإعلامية مفيدة شيحة، ومني عبد الغني، وسهير جودة علي شاشة السي بي سي، غدًا الأربعاء، الفنانة إلهام شاهين في حوار شيق تحت عنوان “الحياة والفن”..للمزيد

جانب من الحلقة

جانب من الحلقة

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أونا

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