أخبار عاجلة

مساء dmc - جمال شيحة: تم طرح 4 طرق لامتحانات الثانوية لمواجهة الغش وتم الاستقرار على "البوكليت" -
مساء dmc - د/ رضا حجازي: فكرة "البوكليت" هدفها منع الغش داخل اللجنة وخارجها -
تصريح مدرب يوفنتوس بعد مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 -
مساء dmc - تقرير .. كاميرا dmc داخل أحد مراكز الدروس الخصوصية -
تصريح باولو ديبالا بعد مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 -
بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين -
بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين -
البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة 24 ساعة -
بالفيديو.. لاعب الاتحاد: إبراهيم نور الدين حرمنا من ركلة جزاء صحيحة -
مساء dmc - أسامة كمال لطلاب ثانوية عامة: "بتسمتعوا بالتعليم ولا شر لا بد منه ؟ بلاش إجابة نموذجية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اليوم السابع: "الحكومة أمام محكمة برلمانية ساخنة"

Google+ Print
اليوم السابع: "الحكومة أمام محكمة برلمانية ساخنة" اليوم السابع: "الحكومة أمام محكمة برلمانية ساخنة"

>

ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الأربعاء تفاصيل هامة حول عددا من الموضوعات على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان" أمام محكمة برلمانية ساخنة"، وفيه: نواب لوزير الأثار: الحكومة ماشية بالبركة.. وعبد العال: مشهد الأهرامات بشع وغير مشرف.. لوزيرى الزراعة والرى: تضاعفون مشاكل الفلاح.. ولوزيرى الصناعة والتنمية المحلية: بعض الموظفين يتحكمون فى مصير الكثير من المستثمرين.. وقابيل: الدولة العميقة لن تتغير فى يوم وليلة.. وبدر: سنزيل المعوقات، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة الخامسة من العدد الورقى.

 

وداخل العدد أيضا، مكرم محمد أحمد يكشف تفاصيل لأول مرة عن الرئيس الأسبق والنقابة والصحافة، وفيه: مبارك سجّل قصة حياته فى أشرطة مع اللواء سمير فرج.. صفوت الشريف قال لى بعد انتخابات "عز" بأسبوع يا مكرم يبد، أن جمال هييجى.. إبراهيم عيسى يمارس المهنة وكأنه لاعب سيرك.. وصلاح دياب بيلعب لعبة خطيرة، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة التاسعة من العدد الورقى.

 

واقرأ أيضا..

 

ـ الرقابة الإدارية تشارك فى تنقية البطاقات التموينية

 

ـ ملتحٍ ذبح صاحب محل خمور فى الإسكندرية أمام المارة وهرب

 

ـ سميح ساويرس لـ"خالد صلاح": الحديث عن استحواذ الجيش على الاقتصاد"كلام فاضى"

 

ـ "الغرف التجارية" تتحدى الصيادلة: لن نسمح بغلق الصيدليات

 

ـ كوبر يعلن القائمة النهائية للفراعنة بأمم الجابون اليوم

 

ـ تأييد التحفظ على أموال شلبى واللبان فى «الرشوة الكبرى» 

 

ـ تفاصيل النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة

 

ـ قصة ضبط مليون ونصف المليون داخل 8 بطات فى مطار أسيوط

 

ـ "السيسى" يدعم الجمعيات الأهلية ويتعرف على مشاكلها 

 

ـ وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل الحارس الأمين للدولة

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس