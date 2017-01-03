اليوم السابع: "الحكومة أمام محكمة برلمانية ساخنة"

ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الأربعاء تفاصيل هامة حول عددا من الموضوعات على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان"الحكومة أمام محكمة برلمانية ساخنة"، وفيه: نواب لوزير الأثار: الحكومة ماشية بالبركة.. وعبد العال: مشهد الأهرامات بشع وغير مشرف.. لوزيرى الزراعة والرى: تضاعفون مشاكل الفلاح.. ولوزيرى الصناعة والتنمية المحلية: بعض الموظفين يتحكمون فى مصير الكثير من المستثمرين.. وقابيل: الدولة العميقة لن تتغير فى يوم وليلة.. وبدر: سنزيل المعوقات، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة الخامسة من العدد الورقى.

وداخل العدد أيضا، مكرم محمد أحمد يكشف تفاصيل لأول مرة عن الرئيس الأسبق والنقابة والصحافة، وفيه: مبارك سجّل قصة حياته فى أشرطة مع اللواء سمير فرج.. صفوت الشريف قال لى بعد انتخابات "عز" بأسبوع يا مكرم يبد، أن جمال هييجى.. إبراهيم عيسى يمارس المهنة وكأنه لاعب سيرك.. وصلاح دياب بيلعب لعبة خطيرة، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة التاسعة من العدد الورقى.

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