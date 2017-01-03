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أمطار متوسطة على الثغر واستمرار حركة ملاحة بوغازي الإسكندرية والدخيلة

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أمطار متوسطة على الثغر واستمرار حركة ملاحة بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمطار متوسطة على الثغر واستمرار حركة ملاحة بوغازي الإسكندرية والدخيلة

أرشيفية

تعرضت الإسكندرية ومناطق متفرقة من الساحل الشمالي الغربي، مساء اليوم، لأمطار خفيفة ومتوسطة، أثرت علي حركة سير المشاة و السيارات، بينما استمرت الملاحة ببوغازي الإسكندرية والدخيلة.

ووذكر المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، رضا الغندور، أن عمليات مغادرة السفن والبواخر ورسوها على أرصفة الميناء، وحركة شحن وتفريغ البضائع، وتداول الحاويات والشاحنات استمرت بشكل طبيعي ومنتظم.

وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية، وعدم تكدس السيارات، واتخذت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ،وشركة الصرف الصحي كافة استعداداتها لمنع تراكم الأمطار ومواجهة نوة “رأس السنة” التي تتعرض لها الإسكندرية حاليًا، وهي نوة ممطرة وتستمر لمدة 4 أيام تصاحبها رياح غربية.

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