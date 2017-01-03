أخبار عاجلة

مساء dmc - جمال شيحة: تم طرح 4 طرق لامتحانات الثانوية لمواجهة الغش وتم الاستقرار على "البوكليت" -
مساء dmc - د/ رضا حجازي: فكرة "البوكليت" هدفها منع الغش داخل اللجنة وخارجها -
تصريح مدرب يوفنتوس بعد مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 -
مساء dmc - تقرير .. كاميرا dmc داخل أحد مراكز الدروس الخصوصية -
تصريح باولو ديبالا بعد مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 -
بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين -
بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين -
البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة 24 ساعة -
بالفيديو.. لاعب الاتحاد: إبراهيم نور الدين حرمنا من ركلة جزاء صحيحة -
مساء dmc - أسامة كمال لطلاب ثانوية عامة: "بتسمتعوا بالتعليم ولا شر لا بد منه ؟ بلاش إجابة نموذجية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

الإسماعيلى ينتعش بـ6.5 مليون جنيه نظير إعارة حازم وجبرين للوحدة السعودى

Google+ Print
الإسماعيلى ينتعش بـ6.5 مليون جنيه نظير إعارة حازم وجبرين للوحدة السعودى الإسماعيلى ينتعش بـ6.5 مليون جنيه نظير إعارة حازم وجبرين للوحدة السعودى

>كتب سليمان النقر -نانسى القاضى

وافق مجلس إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان على إعارة ثنائى الدراويش شريف حازم وتوريك جبرين لمدة ستة شهور مقابل حصول الإسماعيلى على مبلغ 6.5 مليون جنيه .

ومن المقرر أن ينضم شريف حازم وتوريك جبرين الى معسكر فريق الوحدة السعودى تحت قيادة المدير الفنى المصرى عادل عبد الرحمن بالقاهرة لبدء فترة الاستعداد للدور الثاني من مسابقة الدورى المصرى.

وجارى التفاوض بين شريف حازم وإدارة الوحدة السعودى برئاسة هشام فؤاد ممرسى على المقابل المادى الذي سيحصل عليه وتوقيع العقود بينهما بعد إنهاء الاتفاق مع توريك جبرين وتوقيع اللاعب بشكل رسمى علي عقود انتقاله للفريق السعودى.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365