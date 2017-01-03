الإسماعيلى ينتعش بـ6.5 مليون جنيه نظير إعارة حازم وجبرين للوحدة السعودى

كتب سليمان النقر -نانسى القاضى

وافق مجلس إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان على إعارة ثنائى الدراويش شريف حازم وتوريك جبرين لمدة ستة شهور مقابل حصول الإسماعيلى على مبلغ 6.5 مليون جنيه .

ومن المقرر أن ينضم شريف حازم وتوريك جبرين الى معسكر فريق الوحدة السعودى تحت قيادة المدير الفنى المصرى عادل عبد الرحمن بالقاهرة لبدء فترة الاستعداد للدور الثاني من مسابقة الدورى المصرى.

وجارى التفاوض بين شريف حازم وإدارة الوحدة السعودى برئاسة هشام فؤاد ممرسى على المقابل المادى الذي سيحصل عليه وتوقيع العقود بينهما بعد إنهاء الاتفاق مع توريك جبرين وتوقيع اللاعب بشكل رسمى علي عقود انتقاله للفريق السعودى.