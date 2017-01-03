أخبار عاجلة

مساء dmc - جمال شيحة: تم طرح 4 طرق لامتحانات الثانوية لمواجهة الغش وتم الاستقرار على "البوكليت" -
مساء dmc - د/ رضا حجازي: فكرة "البوكليت" هدفها منع الغش داخل اللجنة وخارجها -
تصريح مدرب يوفنتوس بعد مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 -
مساء dmc - تقرير .. كاميرا dmc داخل أحد مراكز الدروس الخصوصية -
تصريح باولو ديبالا بعد مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 -
بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين -
بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين -
البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة 24 ساعة -
بالفيديو.. لاعب الاتحاد: إبراهيم نور الدين حرمنا من ركلة جزاء صحيحة -
مساء dmc - أسامة كمال لطلاب ثانوية عامة: "بتسمتعوا بالتعليم ولا شر لا بد منه ؟ بلاش إجابة نموذجية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الدولار يرتفع بأمريكا لأعلى مستوى منذ 2002 عقب نمو قطاع التصنيع

Google+ Print
الدولار يرتفع بأمريكا لأعلى مستوى منذ 2002 عقب نمو قطاع التصنيع الدولار يرتفع بأمريكا لأعلى مستوى منذ 2002 عقب نمو قطاع التصنيع

أرشيفية

 

صعد مؤشر الدولار إلى مستوى مرتفع جديد فى 14 عامًا، اليوم، بعد بيانات أظهرت أن نشاط قطاع التصنيع الأمريكى، نما بأكثر من المتوقع فى نوفمبر الماضى.

وارتفع مؤشر الدولار، والذى يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات عالمية رئيسية إلى 103.820، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2002، بعد ارتفاع الإنفاق فى قطاع التشييد إلى أعلى مستوى فى 10 سنوات ونصف السنة، وبعد أن أفاد معهد إدارة التوريدات أن مؤشره لمديرى المشتريات بقطاع التصنيع الأمريكى سجل أعلى قراءة منذ مارس 2015 وبوتيرة فاقت أيضا التوقعات.

فيما هبط اليورو إلى 1.0342 دولار، ليسجل أدنى مستوى مقابل الدولار، منذ 2002 بعد صدور البيانات.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا