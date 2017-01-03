الدولار يرتفع بأمريكا لأعلى مستوى منذ 2002 عقب نمو قطاع التصنيع

صعد مؤشر الدولار إلى مستوى مرتفع جديد فى 14 عامًا، اليوم، بعد بيانات أظهرت أن نشاط قطاع التصنيع الأمريكى، نما بأكثر من المتوقع فى نوفمبر الماضى.

وارتفع مؤشر الدولار، والذى يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات عالمية رئيسية إلى 103.820، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2002، بعد ارتفاع الإنفاق فى قطاع التشييد إلى أعلى مستوى فى 10 سنوات ونصف السنة، وبعد أن أفاد معهد إدارة التوريدات أن مؤشره لمديرى المشتريات بقطاع التصنيع الأمريكى سجل أعلى قراءة منذ مارس 2015 وبوتيرة فاقت أيضا التوقعات.

فيما هبط اليورو إلى 1.0342 دولار، ليسجل أدنى مستوى مقابل الدولار، منذ 2002 بعد صدور البيانات.