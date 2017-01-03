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غدًا.. نظر دعوى «البدرى» ضد ورثة الشيخ النقشبندي

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غدًا.. نظر دعوى «البدرى» ضد ورثة الشيخ النقشبندي غدًا.. نظر دعوى «البدرى» ضد ورثة الشيخ النقشبندي

أرشيفية

مراسل «ONA»

تنظر غدًا، محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد حلمي محمد الجندي وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى أبو شليب ومحمود محمد وسكرتارية محمد نصر ، الدعوى المقدمة من محمد محمود البدري، ضد ورثة ” الشيخ محمد سيد النقشبندي” .

وتعود تفاصيل القضية رقم 1477 لسنة 2016، إلى تقدم المدعي عليه سالف الذكر بدعوى ضد ابناء الشيخ النقشبندي، لمخالفتها بنود عقد اتفاق إبرامها في وقت سابق مع ورثة الشيخ، حيث نص الاتفاق على تنازل المدعى عليهم بكافة التسجيلات الخاصة بالمناسبات والحفلات الخاصة من أدعية واناشيد وتلاوة القرآن الكريم، لصالح المدعي وذلك لاستغلالها في رنات المحمول والكول تون عبر الانترنت، وذلك نظير مبلغ مالي قدره 30 ألف جنيه شامل عقدي الاتفاق لمدة 59 عام.

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