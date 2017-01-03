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حجز 12 محتج على اتفاقية تيران وصنافير 24 ساعة لورود التحريات حول الواقعة

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حجز 12 محتج على اتفاقية تيران وصنافير 24 ساعة لورود التحريات حول الواقعة حجز 12 محتج على اتفاقية تيران وصنافير 24 ساعة لورود التحريات حول الواقعة

أرشيفية

قررت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار حسام إبراهيم، اليوم، حجز 12 من المتظاهرين احتجاجًا على اتفاقية “تيران وصنافير” أمام نقابة الصحفيين 24 ساعة، لحين ورود التحريات حول الواقعة.

وأوضح المحامي محمد عيسى، دفاع المتهمين أن النيابة نسبت لهم التظاهر بدون إخطار، والتجمهر، والبلطجة واستعراض القوة، وقطع الطريق، وإتلاف الممتلكات، والتعدي على موظف عام، وحيازة سلاح أبيض.

ونظم عددًا من الشباب، أمس الإثنين، وقفة احتجاجية على سلم نقابة الصحفيين، للاحتجاج على اتفاقية ترسيم الحدود بين والمملكة ، وكذلك موافقة عليها وإرسالها للبرلمان.

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