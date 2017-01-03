بالفيديو.. نقص حقن المناعة يتسبب في توقف زراعة الكبد بالمنصورة

قال الدكتور محمد عبد الوهاب استاذ جراحة الكبد بطب المنصورة المشرف على وحدة زراعة الكبد بمركز الجهاز الهضمى، بأن نقص حقن المناعة للأسف غير متوفر منذ أكثر من أسبوع، مما تسبب فى وقف زراعة الكبد لآكثر من مريض، وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الاعلامي جابر القرموطي على قناة العاصمة 2، لآول مرة منذ 12 عام، نتوقف عن زراعة الكبد بسبب نقص حقن المناعة.

وأشار عبد الوهاب، إلى أن المركز يزرع حالتين كل أسبوع، وللأسف نعاني منذ أسبوع من توقف وجود الحقن رغم تواجدها بالجمارك وأمر توريده مدفوع.

وقال، لازم كل واحد يعرف شغله، وبسرعة ومش لآزم كل حاجة يتدخل فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه، وتابع: قمنا بالتواصل مع جميع المسؤولين فى وزارة الصحة ووزارة التعليم العالى.

وأكد، المريض يتم تحضيره 5 أشهر قبل اجراء زراعة الكبد، وهذا معناه أن من خالفه الدور سينتظر لمدة 5 أشهر أخرى لتحضيره مرة ثانية، وهذه كارثة لن أسمح بها فى المركز التابع للدولة.

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