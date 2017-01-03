رئيس الوزراء العراقى: بغداد وأنقرة يعملان على تعزيز العلاقات الثنائية

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قال رئيس الوزراء العراقى، حيدر العبادى، إن بغداد وأنقرة يعملان على تعزيز العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء التركى بن على يلدرم، سيزور العراق قريبا فى إطار تبادل الزيارات بين مسؤولى البلدين.

ولفت العبادي، خلال المؤتمر الصحفى عقب اجتماع الحكومة الأسبوعى اليوم الثلاثاء، إلى أن العراق يرفض استخدام أراضيه لشن اعتداءات على دول الجوار ومن بينها تركيا.. وأضاف: أن العراق لا يساند أى مجموعة تشن اعتداءات على تركيا وأنقرة تتفهم هذا الأمر، فى إشارة لحزب العمال الكردستاني"بى كيه كيه".

ودعا رئيس الوزراء العراقى إقليم كردستان بمزيد من الشفافية والوضوح فى تصدير النفط.. وقال: إن كردستان يصدر أكثر من النسبة المحددة له من النفط عبر ميناء "جيهان" التركي، وعليه التحلى بمزيد من الشفافية والوضوح فى تصديره للنفط.

وتعليقا على التفجيرات التى ضربت بغداد ومناطق عراقية، كشف العبادى عن وضع خطط جديدة لمواجهة الاعتداءات الإرهابية تخص حركة السيارات فى بغداد والمحافظات.. مشيرا إلى أن الخروقات الأمنية الكثير من المدن والعواصم العالمية.

وأكد الحاجة إلى تعاون استخبارى دولى للإسراع بالقضاء على تنظيم داعش الإرهابي، لافتا إلى أن هناك شبكات إرهابية مرتبطة بداعش ووسائل إعلام تحاول الترويج للإرهاب".

وأعرب العبادى عن أمله فى تعاون نواب البرلمان العراقى فى عملية شغل منصبى وزيرى الداخلية والدفاع الشاغرين، مستنكرا استخدام دماء الأبرياء من أجل "الإجهاض السياسي".. داعيًا جميع الأطراف إلى التعاون والعمل على إرساء الأمن وإحباط الجرائم المنظمة، وتوعية الجماهير بمواجهة خطر الإرهاب والتطرف.

ونوه إلى أن العراق حقق إنجازات فى الحرب على الإرهاب وأحرز تقدما كبيرا فى عمليات تحرير الموصل من قبضة داعش خلال الأيام القليلة الماضية، ووفر خدمات للأحياء المحررة وأعاد فتح مدارس.. مطالبًا أعضاء مجلس محافظة نينوى بالتواجد فى المناطق المحررة وعقد اجتماعاتهم بها.

وأشار إلى أن الحكومة وافقت اليوم على تعديلات قانون جهاز المخابرات الوطنى ورفعته إلى البرلمان، كما وافقت على مشروع قانون وزارة الكهرباء، لافتا إلى أنه رغم الأزمة المالية وحالة التقشف فالعراق يحقق الانتصارات والإنجازات.

وأضاف: أنه تنفيذا لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الأردن تمت الموافقة على تشكيل لجنة من وزارتى الصناعة والمعادن العراقية والصناعة والتجارة الأردنية لتحديد المنتجات التى يسبب إعفاؤها من الرسوم الجمركية والضرائب ضررا بالصناعة والزراعة الوطنية، وتكون من منفذ "طريبيل" البرى حصرا.