هكذا استقبلت النجمات عام 2017

كما في كلّ عام، ننتظر احتفالات نهاية السنة لنرى إطلالات النجمات، فتبهرنا نجمات بإطلالات أنيقة وموفقة بينما تختار أخريات إطلالات غير جذابة ولا تليق بهنّ. وفي كلّ ذلك يبقى لكلّ نجمة أسلوبها الخاصّ في اختيار أزيائها..

هذه السنة شهدت احتفالات نهاية عام 2016 إطلالات متنوعة ومختلفة للنجمات العربيات، فبعضهن اختار الفساتين البسيطة وبعضهن الآخر اختار الفساتين التي تشبه بقصّتها فساتين الأميرات. وقد رأينا الفنانة نجوى كرم بفستان أنيق جذاب اختارته من تصميم نيكولا جبران، واعتمدت معه تسريحة شعر بسيطة. كذلك تألقت الفنانة نوال الزغبي بفستان أسود، واعتمدت معه تسريحة شعر بسيطة. أمّا النجمة ميريام فارس فقد اختارت فستاناً أسود بتصميم فتحة ساق جانبية مزيّن بتطريزات على شكل أضواء، بينما اختارت النجمة يارا فستاناً بسيطاً باللون البنفسجي مع حزام أحمر. وجرياً على عادتها، ارتدت النجمة مايا دياب فستاناً بتصميم مميّز وألوان متداخلة ونقوش. وتألقت النجمة هيفا وهبي بفستان قصير باللون الأحمر من تصميم زهير مراد، بينما رأينا النجمة نانسي عجرم بإطلالة بسيطة، إذ اختارت فستاناً أسود من تصميم ايلي صعب.

هل أعجبتك إطلالات النجمات في حفلات وداع عام 2016 واستقبال العام الجديد؟ شاركينا رأيك.