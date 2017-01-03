هل ستعتمدين صيحة القرط الواحد لإطلالاتك؟

الإطلالة الناجحة والموفقة هدف كل سيدة، فجميع السيدات يرغبن بالظهور بإطلالات مميزة وأنيقة، وبالطبع لن تكتمل أناقة الإطلالة من دون الاكسسوارت التي تزينها وتعطيها رونقاً وطابعاً خاصاً بها، لذلك تتوخى السيدات الحذر في اختيار الإكسسوارات لتتناسب مع ملابسهن وأزيائهن.

وقد لاحظنا خلال جولة على أسابيع الموضة لربيع وصيف 2017، أن صيحة القرط الواحد كانت حاضرة بشكل كبير فيها، فبدلاً من ارتداء الأقراط بالطريقة التقليدية أي وضع الزوج معاً في الأذن، رأينا العارضات يزين احدى الأذنين فقط في العديد من عروض كبرى دور الأزياء العالمية مثل Saint Laurent،Balmani،شانيل chanel،وStella McCartney، كما تميزت تصاميم هذه الأقراط بالتنوع لتناسب الشخصيات المرحة المفعمة بالحيوية والشخصيات الكلاسيكة، فرأينا تصاميم كبيرة بأشكال هندسية، مستطيلة أو دائرية أو مربعة، وبعضها الأخر كان طويل ومتدلي، بالإضافة إلى الأقراط القصيرة الناعمة، كما رأينا اقراط بتصاميم غريبة ومميزة، وقد تزينت هذه الأقراط بالزخارف والشراشيب كما ظهرت بعضها بألوان معدنية جذابة.

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