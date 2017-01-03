أخبار عاجلة

مساء dmc - جمال شيحة: تم طرح 4 طرق لامتحانات الثانوية لمواجهة الغش وتم الاستقرار على "البوكليت" -
مساء dmc - د/ رضا حجازي: فكرة "البوكليت" هدفها منع الغش داخل اللجنة وخارجها -
تصريح مدرب يوفنتوس بعد مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 -
مساء dmc - تقرير .. كاميرا dmc داخل أحد مراكز الدروس الخصوصية -
تصريح باولو ديبالا بعد مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 -
بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين -
بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين -
البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة 24 ساعة -
بالفيديو.. لاعب الاتحاد: إبراهيم نور الدين حرمنا من ركلة جزاء صحيحة -
مساء dmc - أسامة كمال لطلاب ثانوية عامة: "بتسمتعوا بالتعليم ولا شر لا بد منه ؟ بلاش إجابة نموذجية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

هل ستعتمدين صيحة القرط الواحد لإطلالاتك؟

Google+ Print

الثلاثاء 03-01-2017 16:18

الإطلالة الناجحة والموفقة هدف كل سيدة، فجميع السيدات يرغبن بالظهور بإطلالات مميزة وأنيقة، وبالطبع لن تكتمل أناقة الإطلالة من دون الاكسسوارت التي تزينها وتعطيها رونقاً وطابعاً خاصاً بها، لذلك تتوخى السيدات الحذر في اختيار الإكسسوارات لتتناسب مع ملابسهن وأزيائهن.
وقد لاحظنا خلال جولة على أسابيع الموضة لربيع وصيف 2017، أن صيحة القرط الواحد كانت حاضرة بشكل كبير فيها، فبدلاً من ارتداء الأقراط بالطريقة التقليدية أي وضع الزوج معاً في الأذن، رأينا العارضات يزين احدى الأذنين فقط في العديد من عروض كبرى دور الأزياء العالمية مثل Saint Laurent،Balmani،شانيل chanel،وStella McCartney، كما تميزت تصاميم هذه الأقراط بالتنوع لتناسب الشخصيات المرحة المفعمة بالحيوية والشخصيات الكلاسيكة، فرأينا تصاميم كبيرة بأشكال هندسية، مستطيلة أو دائرية أو مربعة، وبعضها الأخر كان طويل ومتدلي، بالإضافة إلى الأقراط القصيرة الناعمة، كما رأينا اقراط بتصاميم غريبة ومميزة، وقد تزينت هذه الأقراط بالزخارف والشراشيب كما ظهرت بعضها بألوان معدنية جذابة.
هل تعجبك اكسسوارات صيحة القرط الواحد؟ شاركينا رأيك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي