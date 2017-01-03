بالصور.. إلهام شاهين ضيفة برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» غدًا

كتبت – إنجي لطفي

في حلقة فنية خاصة من برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، تستضيف كل من الإعلامية مفيدة شيحة، ومني عبد الغني، وسهير جودة علي شاشة السي بي سي، غدًا الأربعاء، النجمة الكبيرة إلهام شاهين في حوار شيق تحت عنوان “الحياة والفن” وذلك في تمام الثالثة عصرًا.

وتتحدث إلهام شاهين خلال الحوار عن فيلمها الجديد “يوم للستات”، وما أبرز التحديات التي واجهتها خلال هذا الفيلم خاصة، وأنها أنتجته بنفسها كما تتحدث عن رحلتها في عالم الفن وكواليس عملها مع الكبار.

كما تتحدث عن رؤيتها للسينما الآن وكيف ترى مستقبل السينما في مصر وما المطلوب من الدولة لدعم هذه الصناعة الهامة وتتحدث أيضا عن حياتها الشخصية، وكيف ترى الحب والزواج، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.

برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” كان قد نجح خلال الفترة الماضية في استضافة عدد كبير من النجوم المصريين والعرب خلال العام الماضي، منهم فاروق الفيشاوي، ويوري مرقدي، ورانيا فريد شوقي، وراغدة، وعبير صبري، ودينا، وبيومي فؤاد، وعدد كبير من النجوم الآخرين.

والبرنامج حواري يتناول الموضوعات الاجتماعية ويناقش عددا من القضايا العائلية والاجتماعية التي تهم الأسرة المصرية والعربية ويسلط الضوء علي مايشغل بالهم كما يساعدهم في إيجاد حلول لمشاكلهم من خلال استضافته للخبراء في شتي المجالات.