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نجل التاجر المذبوح: لا يوجد خلافات مالية مع الجانى ولم أسمعه يردد «الله أكبر»

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نجل التاجر المذبوح: لا يوجد خلافات مالية مع الجانى ولم أسمعه يردد «الله أكبر» نجل التاجر المذبوح: لا يوجد خلافات مالية مع الجانى ولم أسمعه يردد «الله أكبر»

الرجل المذبوح

 

قال توني لمعي نجل التاجر المذبوح فى الإسكندرية، تعليقًا على قتل والده ذبحًا بطريقة بشعة أمام المحل، “كنت مع والدي بالمحل، وكنت بالداخل، ووالدي كان بالخارج يجلس أمام المحل، ووقف رجل خلفه وقام بذبحه”.

وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الاعلامي جابر القرموطي فى برنامج “مانشيت القرموطي” على قناة العاصمة 2، “أن الكاميرا أظهرت صورة من ذبح والدي، والحقيقة أن الداخلية ومديرية أمن الاسكندرية تقوم بكل الجهد من أجل القبض على الجاني”.

ونفى “توني”، أن يكون من ذبح والده كان بينه وبين والده خلاف مالي، وتابع: هذا الشخص لم أراه من قبل وهو شخص ملتحي والحقيقة لم أسمع أنه قال الله أكبر، ولم أسمع أى شئ و”اللي سمع يقولنا” والحادثة وقعت فى ثانيتين .

وأشار نجل التاجر المذبوح، إلى أن القاتل ظهر مرتين أمام المحل وكان يجلس بجوار المحل لمدة طويلة .

وقال ردًا على أن القاتل قام بهذا الامر لآن والده كان يبيع خمور: محافظة الاسكندرية بها 40 محل خمور، ليه والدي تحديدًا؟!!.

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