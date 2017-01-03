نيابة أسوان تخلى سبيل 6 متظاهرين نوبيين لاعتراضهم على قرار نزع أراض

أسوان – عبد الله صلاح

قررت نيابة أسوان مساء اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل 6 من شباب النوبة بعد القبض عليهم أثناء محاولتهم التظاهر بالقرب من كوبرى أسوان المعلق بمنطقة غرب مدينة أسوان، اعتراضًا على القرار الجمهورى رقم 498 لسنة 2016، والذى ينص على نزع ملكية 138 فدانًا بمنطقة غرب كوبرى أسوان المعلق بين قريتى "الكوبانية وغرب أسوان".

وألزمت النيابة، الستة المخلى سبيلهم بدفع كفالة 200 جنيه عن كل شخص، بعد أن تحرر لهم المحضر رقم 74 لسنة 2017 إدارى مركز أسوان.

وقال بيان صادر عن مديرية أمن أسوان، اليوم، إن الخدمات الأمنية المعينة لملاحظة الحالة تمكنت من ضبط سراج الدين حامد محمد حامد، 17 سنة، طالب، وشقيقه مؤمن، 22 سنة، طالب، وياسر على حسن محمد، 35 سنة، فنى تكييف، وباسم سيد أحمد محمد، 22 سنة، طالب، وصالح بهجت على حسن، 23 سنة، كهربائى، وزكريا محمد عبد ربه عبد العال، 16 سنة، طالب، وجميعهم مقيمون قرية السيالة دائرة مركز نصر النوبة، وذلك أثناء محاولتهم التظاهر بمنطقة منزل كوبرى أسوان المعلق دائرة مركز أسوان.

وأشار بيان مديرية أمن أسوان، إلى أنه عثر بحوزتهم على لافتات مدون عليها "النوبة ضد القرار (498) وقافلة العودة النوبية والسيالة ضد القرار (498)، ولا لنزع ملكية أرض النوبة، والنوبة ضد القرار (444)، بجانب الاحتكاك بالقوات والتعدى عليهم بالسب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم (74 / 2017 م) إدارى مركز أسوان، وجارٍ العرض على النيابة العامة.