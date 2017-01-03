رئيس جامعة طنطا يطمئن على سير الامتحانات بكليتى الآداب والحقوق

تفقد الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم القائم بعمل رئيس جامعة طنطا يرافقه الدكتور مدثر طه أبو الخير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2016-2017 بكليتي الآداب والحقوق ،وكان في استقبالهما الدكتور خالد الفخراني القائم بعمل عميد كلية الآداب، والدكتور محمد إبراهيم عميد كلية الحقوق.

ووجه الدكتور إبراهيم سالم القائمين على تنظيم اللجان بالعمل على تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه الطلاب خلال فترة الامتحانات ، مشدداً على منع استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان، وضرورة الالتزام بالقواعد والضوابط التي تحافظ على سير العملية التعليمية، واتخاذ كافة الإجراءات السريعة والرادعة لمواجهة أي حالات للغش أو الشغب أو الخروج عن النظام.

وحرص رئيس الجامعة من خلال مناقشة سريعة مع عدد من الطلاب على التأكد من انتظام العملية التعليمية وحسن سير الامتحانات وتوفير البيئة المناسبة لهم من وسائل التهوية والاضاءة والطواقم الطبية والأمن والإطفاء لضمان تأديتهم للامتحانات بسهولة ويسر.

كما تابع رئيس الجامعة سير العمل بالكنترولات وطالب القائمين عليها بمنع دخول أي أفراد إليها من غير أعضائها وأن يقوم أعضاء هيئة التدريس بالتصحيح داخلها على وجه السرعة التزاماً بالمواعيد الرسمية لإعلان النتائج.