«الباز» لـ «القرموطي»: ملاك الدستور الجدد ليس من بينهم رجال أعمال

كتبت- إنجي لطفي

أعلن الدكتور محمد الباز رئيس مجلس إدارة ورئيس مجلس تحرير جريدة الدستور بعد بيعها: أن عمرو الفقي مالك وكالة ميديا بام الاعلانية هو الذى وقع صفقة بيع جريدة الدستور باعتباره شريك مع 10 أخرين فى شرائها، ونفى “الباز” أن يكون رجال الاعمال محمد فريد خمس ومحمد أبو العينين وأيمن فريد خميس مشاركين فى الصفقة وقال غير صحيح ولا يوجد رجل أعمال واحد فى هذه الصفقة.

وأضاف “الباز” خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي جابر القرموطي، فى برنامج “مانشيت القرموطي” على قناة العاصمة 2: من قاموا بشراء الجريدة 10 من الفاعلين فى مجال الميديا هم من اشتروا جريدة الدستور وكنت وسيط فى البداية فى شراء الجريدة وتم اختيارى فى اللحظات الأخيرة فقط لتولي لمسؤولية كاملة.

وتابع الباز، الجريدة توقفت عن لاصدار الورقى لمدة 10 أيام وسيظهر الجرنال فى 10 يناير المقبل والجريدة ستكون يومية وستكون بداية لمشروع اعلامي كبير يضم مجموعة من المواقع الالكترونية.

وأشار رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور إلى أن الجريدة ستكون الصوت المعتدل وسنكون الخيار الثالث للمواطنين بين الاول المؤيد والثاني المعارض وستكون منبر لكل الاراء ومكان للنقاش الحر والراقي بين كل الناس ولن نكون صحافة الاتجاه الواحد وسنشتبك مع النظام والحكومة إذا كان الامر يستحق.

وقال أنا سأكون أنا رئيس مجلس الادارة ورئيس مجلس التحرير وسيكون الاستاذ محمد العسيلي رئيس التحرير.