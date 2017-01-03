مصدر: حادث دائرى السلام نتيجة السرعة الزائدة من سائق المقطورة

كتب عبد الرحمن سيد

أكد مصدر أمنى سبب حادث دائرى السلام نتيجة السرعة الزائدة من سائق مقطورة واختلت عجلة القيادة منه ثم اصطدمت بمبنى باص وسيارتى ميكروباص وملاكى ونقل، وفر قائد المقطورة هاربا بمجرد وقوع الحادث.

وأضاف المصدر أن جميع المتوفين والمصابين من ركاب مينى باص يقل 28 راكبا أعلى الدائرى وكان فى طريقه للقاهرة الجديدة وباقى السيارات تدافعت نتيجة لتوقف الأتوبيس والمقطورة، ويقوم رجال المرور بسحب الكثافات المرورية التى ظهرت بالطريق.

كان اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور تلقى بلاغا من غرفة النجدة بحادث تصادم أعلى دائرى السلام وانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث، ليتم إزالة حطام الحادث، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.