5 خطوات لحمايتك من السرطان.. أهمها شرب الماء وطبق السلطة

كتبت أمل علام

أكد الدكتور عمرو مطر، أستاذ التغذية العلاجية بطب قصر العينى، خلال مؤتمر عقدة اليوم بمستشفى قصر العينى الفرنساوى، أنه للحماية والوقاية من مرض السرطان هناك عدة خطوات يجب اتباعها أهمها:

أولا: البعد عن اللحوم المصنعة والألوان الصناعية والمعلبات.

ثانيا: الإقلال من الأطعمة المقلية فى زيوت غير نقية مثل "الزيوت التى يتم استخدامها لمرات عديدة".

ثالثا: الإكثار من الفواكه الطازجة، على الأقل ثمرتين فى اليوم.

رابعا: طبق سلطة كبير يحتوى على 3 ألوان، كالأخضر وهى الأوراق الخضراء، خاصة الداكن منها مثل الجرجير، والكرفس، والبقدونس، والفجل، والبصل الأخضر واللون الأحمر كالطماطم، والتى تحتوى على مادة اللوكوبين وهى مضادة للأكسدة، وتمنع تحول الخلية الطبيعية إلى خلية سرطانية، موضحا أن اللون الأصفر وهو الجزر والذى يحتوى على مادة الكاروتين وفيتامين "أ" والمهم لزيادة مناعة الجسم.

خامسا: الحرص على تناول من 6 إلى 8 أكواب من الماء المفلتر يوميا، مع الاستمرار على ممارسة الرياضة اليومية لمدة نصف ساعة أقلها المشى.