موعد مباريات منتخب مصر فى بطولة كأس الأمم الافريقية بالجابون 2017 وجدول المباريات

شيماء مصطفى

موعد مباريات منتخب مصر، فى متابعة مستمرة خلال الفترة الحالية والتى يستعد فيها المنتخب الوطني المصري بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب الوطنى بعمل معسكر مغلق لتجهيز لاعبي المنتخب للمشاركة فى بطولة كاس الامم الافريقية المقامة حالية فى الجابون خلال الفترة من الرابع عشر من شهر يناير وحتى الخامس من شهر فبراير، حيث تستعد كافة الفرق المشاركة فى البطولة وعددهم ستة عشر منتخبا والذي يدخل المنتخبات فى معسكر مغلق استعدادا للمواجهات القوية والتى يخوضها كل منتخب، ونستعرض سويا اخر اخبار المنتخب الوطنى وايضا اللاعبين الذين اختارهم المدير الفنى للمنتخب الوطنى والذى يخوض بهم المباريات القادمة مع تعديل كبير فى اللاعبين ومراكزهم حيث نستعرض سويا من خلال النشرة الرياضية لموقع نجوم مصرية بمتابعة مستمرة.



موعد مباريات منتخب مصر.

ويتابع الجماهير المصرية وعشاق الأندية المصرية وجماهير الساحرة المستديرة فى مصر والعربية بطولة كأس الامم الافريقية والتى تقام خلال الشهر الجارى يناير 2017 فى الجابون، ويتابع الجماهير المصرية لمعرفة موعد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا، والذى حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم موعد المباريات لكل فريق.



موعد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويستعد المنتخب الوطنى خلال الفترة الحالية للمباراة الهامة والمرتقبة القادمة وموعد مباراة منتخب مصر ومالى فى بطولة كاس الامم الافريقة المرتقبة والتى تقام فى 17 يناير 2017 فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، وفى نفس البطولة أيضا وفي أواخر شهر يناير وبالتحديد فى 21 يناير 2017 يلعب المنتخب الوطني مبارته الثانية وموعد مباراة منتخب مصر وأوغندا فى بطولة كاس الامم الافريقية فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ، كما يلتقى المنتخب الوطنى ايضا مباراة هامة وقوية لملاقاة المنتخب الغانى وذلك خلال 25 يناير 2017 وموعد مباراة منتخب مصر وغانا فى بطولة كاس الامم الافريقية فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر .

‏ 17/01– كاس امم افريقيا مرحلة المجموعات

مالي

ضد



9:00 م

مصر

21‏/01 – كاس امم افريقيا مرحلة المجموعات

مصر







9:00 م

أوغندا

25‏/01 – كاس امم افريقيا مرحلة المجموعات

مصر

ضد



9:00 م

غانا

28‏/08 – مرحلة المجموعات النهائية لتصفيات الكاف لكأس العالم

أوغندا

ضد



يتم تحديدها لاحقًا

مصر

02‏/09 – مرحلة المجموعات النهائية لتصفيات الكاف لكأس العالم

مصر

ضد



يتم تحديدها لاحقًا

أوغندا

02‏/10 – مرحلة المجموعات النهائية لتصفيات الكاف لكأس العالم

مصر

ضد



يتم تحديدها لاحقًا

الكونغو

06‏/11 – مرحلة المجموعات النهائية لتصفيات الكاف لكأس العالم

غانا

ضد



يتم تحديدها لاحقًا

مصر

القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون

قناة بى إن سبورت (مشفرة)

قناة RTS (قناة مفتوحة)

قناة ORTM (قناة مفتوحة)

وحول جدول مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تقام بالجابون خلال شهر يناير والتي تبدأ اعتبارا من يوم الرابع عشر من شهر يناير وتنتهي فى الخامس من شهر فبراير 2017 والذى يضم العديد من المنتخبات القوية والذي نستعرض سويا كافة المباريات التى تقام فى هذه الفترة وتأتي على النحو التالى:

السبت 14-1-2017

الجابون × غينيا بيساو فى السادسة مساءً بتوقيت القاهرة

بوركينا فاسو × الكاميرون فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة

الأحد 15-1-2017 :

الجزائر × زيمبابوى فى السادسة مساءً بتوقيت القاهرة

وتونس × والسنغال فى التاسعة مساءًبتوقيت القاهرة

الأثنين 16-1-2017 :

كوت ديفوار × توجو فى السادسة مساءً بتوقيت القاهرة

و الكونغو × المغرب فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة

الثلاثاء 17-1-2017 :

غانا × أوغندا فى السادسة مساءًبتوقيت القاهرة

مالى × مصر فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة

5- الأربعاء 18-1-2017 : الجابون × بوركينا فاسو فى السادسة مساءً، والكاميرون × غينيا بيساو فى التاسعة مساءً.

الخميس 19-1-2017 :

الجزائر × تونس فى السادسة مساءً بتوقيت القاهرة

والسنغال × زيمبابوى فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة

الجمعة 20-1-2017 :

كوت ديفوار × الكونغو فى السادسة مساءً بتوقيت القاهرة

والمغرب × توجو فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة

السبت 21-1-2017 :

غانا × مالى فى السادسة مساءً بتوقيت القاهرة

ومصر × أوغندا فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة

الأحد 22-1-2017 :

الكاميرون × الجابون:التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة

غينيا بيساو × بوركينا فاسو التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة

الاثنين 23-1-2017:

السنغال × الجزائر التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة

وزيمبابوي × تونس التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة

الثلاثاء 24-1-2017 :

المغرب × كوت ديفوار التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة

وتوجو × الكونغو فى التاسعة مساءً فى نفس التوقيت.

الأربعاء 25-1-2017 :

مصر × غانا التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة

واوغندا × مالى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

شبكةعيونالإخبارية

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