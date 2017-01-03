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الهلال الأحمر الإماراتي يطلع على احتياجات محافظ الضالع بمجال المرافق والخدمات

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الهلال الأحمر الإماراتي يطلع على احتياجات محافظ الضالع بمجال المرافق والخدمات الهلال الأحمر الإماراتي يطلع على احتياجات محافظ الضالع بمجال المرافق والخدمات

اطلع وفد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على احتياجات المرافق والخدمات في مختلف مديريات محافظة الضالع اليمنية وتعرف على ما يحول دون تنفيذ العمل وتطور المحافظة.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد للضالع والتي التقى فيها محافظها فضل الجعدي لدراسة جملة من المشاريع الخدمية المخصصة للمحافظة من قبل الهلال الأحمر الإماراتي .

وعبر محافظ الضالع خلال اللقاء عن تقديره لما تقدمه دولة الإمارات للمدن المحررة في اليمن وشكر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على استجابتها لما تم رفعه من قبل السلطة المحلية بشأن احتياجات المحافظة في مختلف القطاعات.

من جانبها شكرت منسقة المشاريع في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي آيات عوذلي مدراء وممثلي المرافق الحكومية في محافظة الضالع على تسهيل عمل فريق الهلال .

يأتي لقاء فريق الهلال الأحمر الإماراتي قيادة السلطة المحلية للتنسيق من أجل تنفيذ سلسلة من المشاريع في المحافظة في مختلف المجالات بدعم من الهلال من بينها إعادة تأهيل المؤسسات الحكومية ودعم قطاع التربية والتعليم بما يلزمه للارتقاء بالعملية التعليمة إلى جانب تحسين الطرقات في المحافظة.

 

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