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أشهر فلكي فى الوطن العربي يتوقع خروج محمد مرسي ومبارك من السجن لهذه الأسباب

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أشهر فلكي فى الوطن العربي يتوقع خروج محمد مرسي ومبارك من السجن لهذه الأسباب أشهر فلكي فى الوطن العربي يتوقع خروج محمد مرسي ومبارك من السجن لهذه الأسباب

الفلكي ميشيل حابك أو كما يطلق عليه “نوستراداموس العرب” والذى اشتهر بكثرة تنبؤاته التى يصدق منها الكثير فى المنطقة العربية حتى أصبح أشهر فلكي في الوطن العربي في السنين الأخيرة، قد أعلن عن توقعاته لعام 2017 وحملت الكثير من علامات التعجب و الاستفهام .


خروج مرسي ومبارك من السجن

فقد توقع خروج الرئيسين المصريين “محمد مرسي” و “محمد حسنى مبارك” من السجن لأسباب يراها ووصفها بالغير طبيعية و كل منهما سبب مختلف عن الآخر ، و أضاف أما بالنسبة للرئيس فسوف يجتمع حوله الأطباء فمن الممكن اجراء عملية جراحية له، وتوقع خروج عدة مظاهرات ضد الرئيس السيسي.

 

وقد تحدث ميشيل عن المملكة العربية فقال :

   ” الداعشية الإرهابية تنال من بعض الجسم الدبلوماسي والمواكب الرسمية وبعض الملاعب الرياضية، القبض على رؤوس إرهابية، قرارات ملكية كبيرة بينها قرار من الفئة الذهبية، الضجيج الذي سنسمعه عن صحة الملك لن يتعدّى كونه فحوصا روتينية “.

وعلى الصعيد العالمى توقع وجود احتكاك عسكرى بين الولايات المتحدة الامريكية وروسيا يجعل العالم يكتم أنفاسه ترقبا لما سيحدث.

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