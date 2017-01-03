البابا تواضروس يستقبل النائب العام بالكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد

كتبت سارة علام

استقبل البابا تواضروس الثانى بطريرق الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، بالمقر البابوي بالكاتدرائية بالعباسية المستشار نبيل صادق النائب العام، والمستشار مصطفي شفيق رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والمستشار كامل جرجس المحامي العام الأول لمكتب التعاون الدولى، حيث قدموا التهئنة لقداسة البابا والأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال البابا تواضروس خلال لقائه بالنائب العام: " نصلي إلى الله أن يجعلها سنة بركة"، وتمنى أن يحفظ الله مصر خلال العام الجديد.

لنائب العام يزور البابا تواضروس للتهنئة بالعيد

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