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حرس الحدود يتعادل مع الرجاء " سلبيا " بالقسم الثانى

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حرس الحدود يتعادل مع الرجاء " سلبيا " بالقسم الثانى حرس الحدود يتعادل مع الرجاء " سلبيا " بالقسم الثانى

>كتب - هيثم عويس

تعادل فريقا حرس الحدود والرجاء " سلبيا " فى المباراة التى جرت بينهما باستاد المكس فى ختام فعاليات الأسبوع الثالث عشر للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى . 

جاءت المباراة متوسطة المستوى، غلب عليها الشد العصبى وخوف الفريقين من بعضهما فى ظل تقارب المستوى الفنى بين اللاعبين لاسيما وأنهما ينافسان على الصعود للدورى الممتاز .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الحدود إلى 24 نقطة فى المركز الرابع بجدول الترتيب ، بينما ارتفع رصيد الرجاء إلى 30 نقطة فى المركز الثانى للمجموعة خلف بلدية المحلة المتصدر برصيد 31 نقطة . 


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