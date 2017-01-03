حرس الحدود يتعادل مع الرجاء " سلبيا " بالقسم الثانى

كتب - هيثم عويس

تعادل فريقا حرس الحدود والرجاء " سلبيا " فى المباراة التى جرت بينهما باستاد المكس فى ختام فعاليات الأسبوع الثالث عشر للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى .

جاءت المباراة متوسطة المستوى، غلب عليها الشد العصبى وخوف الفريقين من بعضهما فى ظل تقارب المستوى الفنى بين اللاعبين لاسيما وأنهما ينافسان على الصعود للدورى الممتاز .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الحدود إلى 24 نقطة فى المركز الرابع بجدول الترتيب ، بينما ارتفع رصيد الرجاء إلى 30 نقطة فى المركز الثانى للمجموعة خلف بلدية المحلة المتصدر برصيد 31 نقطة .