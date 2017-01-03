موضة "ديكورات" المنازل في 2017

للراغبين/ات في تجديد "ديكورات" منازلهم مع حلول العام الجديد، مصمّمة الديكور أمينة جندلي تكشف لقارئات "سيدتي. نت" أحدث الاتجاهات والخطوط والألوان لعام 2017، في ما يأتي:

• الألوان

| يُحبذ دمج لون البيج، مع ألوان عدة، بهدف إعداد ظلال مختلفة مرحة.

| يتقدّم اللون الأخضر موضة العام الجديد، سواء كان مستخدمًا في طلاء الجدران أو المفروشات وحتى في "الاكسسوارات" والستائر.

| يحظى اللون الرمادي بأهميّة هذا العام، خصوصًا عند دمجه مع اللون الأحمر الدافئ في غرفة النوم الرئيسة.

| تعدّ درجات اللون الزهري الفاتحة، مع درجات البيج والرمادي مثاليَّة لغرفة المعيشة.

• الإكسسوارات

| يروّج الـ"بورسلان" الملوّن والنحاسيات وبعض المعادن المصقولة.

| إن إكسسوارات هذا العام، ذات بريق ولمعان، كالذهبي، والنحاسي أو المدمج بين الفضي والذهبي.

• مميّزات التصميم الداخلي للعام الجديد

| الطراز السائد لعام 2017 هو الـ"نيو كلاسيك"، مع استخدام المرايا والأخشاب.

| بالنسبة لغرف النوم، تعتبر أضواء السرير المعلقة بقلائد من السقف رائجة.

| تمّ الاستغناء عن صندوق السرير، مع الاستعاضة عنه بالتنجيد مع الأزرار في الأسرّة الحديثة.