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موضة "ديكورات" المنازل في 2017

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الثلاثاء 03-01-2017 13:48

للراغبين/ات في تجديد "ديكورات" منازلهم مع حلول العام الجديد، مصمّمة الديكور أمينة جندلي تكشف لقارئات "سيدتي. نت" أحدث الاتجاهات والخطوط والألوان لعام 2017، في ما يأتي:

• الألوان
| يُحبذ دمج لون البيج، مع ألوان عدة، بهدف إعداد ظلال مختلفة مرحة.
| يتقدّم اللون الأخضر موضة العام الجديد، سواء كان مستخدمًا في طلاء الجدران أو المفروشات وحتى في "الاكسسوارات" والستائر.
| يحظى اللون الرمادي بأهميّة هذا العام، خصوصًا عند دمجه مع اللون الأحمر الدافئ في غرفة النوم الرئيسة.
| تعدّ درجات اللون الزهري الفاتحة، مع درجات البيج والرمادي مثاليَّة لغرفة المعيشة.

• الإكسسوارات
| يروّج الـ"بورسلان" الملوّن والنحاسيات وبعض المعادن المصقولة.
| إن إكسسوارات هذا العام، ذات بريق ولمعان، كالذهبي، والنحاسي أو المدمج بين الفضي والذهبي.

• مميّزات التصميم الداخلي للعام الجديد
| الطراز السائد لعام 2017 هو الـ"نيو كلاسيك"، مع استخدام المرايا والأخشاب.
| بالنسبة لغرف النوم، تعتبر أضواء السرير المعلقة بقلائد من السقف رائجة.
| تمّ الاستغناء عن صندوق السرير، مع الاستعاضة عنه بالتنجيد مع الأزرار في الأسرّة الحديثة.

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سيدتي