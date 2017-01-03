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نائب يطالب باستدعاء وزير الزراعة.. والعجاتى: كان موجود واتعامل معاملة سيئة

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نائب يطالب باستدعاء وزير الزراعة.. والعجاتى: كان موجود واتعامل معاملة سيئة نائب يطالب باستدعاء وزير الزراعة.. والعجاتى: كان موجود واتعامل معاملة سيئة

>كتب ـ هشام عبد الجليل

طالب محمد الحسينى، عضو مجلس النواب، والمعروف إعلاميا بـ"نائب العجلة"، باستدعاء وزير الزراعة للبرلمان لحضور مناقشات طلبات الإحاطة الخاصة بالوزارة وطلبات المناقشة العامة.

وقال الحسينى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة حاليا بالبرلمان، إن وزير الزراعة كان من المفروض أن يحضر الجلسة العامة المخصصة لمناقشة طلب إحاطة خاص بتوريد محصول قصب السكر ووعد بحضور الجلسة لكن مع بدء الجلسة لم نجده، مشددا "هذا الأمر لن تحمد عقباه".

من جانبه، علق المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، على عدم حضور وزير الزراعة قائلا: "كان حاضرا لمدة ثلاث ساعات فى اجتماع لجنة الزراعة صباح اليوم وتم معاملته معاملة سيئة جدا، وقال أحد النواب: "يعنى زعل ومشى"، ورد المستشار العجاتى: "لا مزعلش بس اتعامل معاملة سيئة".

بدوره، شدد السيد الشريف، وكيل المجلس ورئيس الجلسة نيابة عن الدكتور على عبد العال، على أن كرامة المجلس من كرامة الشعب، وأنهى النائب الحسينى الحوار مازحا: "خلاص هجيبله شيكولاتة".

وتابع الحسينى: "الدولة تستورد السكر من الخارج بأسعار مرتفعة لكنها ترفض دعم الفلاح وغير صحيح أن وزارة توفر السلع التموينية لـ71 مليون مواطن المدرجين على بطاقات التموين، كما أن هذه الأرقام غير دقيقة، وهناك أخطاء فى قراءة المشهد والأرقام الحقيقية".

ويناقش البرلمان فى جلسته العامة المنعقدة حاليا طلب مناقشة عام بخصوص توريد قصب السكر، فى حضور وزير التموين.

 

 

 

 


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