هجوم برلمانى على وزير الزراعة ومطالب بإقالته.. ونائب:"حكومتنا محتاجة حكومة"

كتب محمد مجدى السيسى

هاجم عدد من النواب، عصام فايد، وزير الزراعة، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهه لوزيرى الزراعة والتموين، لغلاء أسعار عدد من السلع.

وقال النائب محمد الحسينى، خلال كلمته، إن العشوائيات تعانى بشده من غلاء الأسعار، متابعاً:"حكومتنا محتاجة حكومة".

فيما استنكر النائب إسماعيل نصر الدين، الطريقة التى تعامل بها وزير الزراعة خلال حضوره بالبرلمان اليوم، متابعاً، :" كيف يُفرض على شخص لازم أكلمه بطريقة معينة وإلا يمشى، أرجو أن تقدم لنا الحكومة خطة لمعالجة المشكلات قبل وقوعها ليس بعد وقوعها، ولنا الله".

فيما طالب أحد النواب رئيس الجمهورية، بإقالة وزير الزراعة، وتابع:" كيلو الرز بـ 12 جنيه، وعندنا مشكلة فى بطاقات التموين، وأين دور الجمعيات الزراعية فى القرى ".

وتساءل النائب جلال عوارة، عن حجم قصب السكر والبنجر المنزرع فى هذا الموسم، ومعرفة ما إذا كانت تسد احتياج المصريين من عدمه، متابعاً:"لا زالت الحكومة تصر على سياسة الجزر المنعزلة".