محامو الإسماعيلية يعلنون إضرابهم عن حضور جلسات الجنايات

الإسماعيلية - صبرى غانم

أعلن العشرات من المحامين اليوم إضرابهم عن حضور جلسات الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإسماعيلية، لحين إشعار آخر أثناء لقائهم نبيل عبد السلام نقيب محامى الإسماعيلية.

وعرض نبيل عبد السلام خلال لقائه بالمحامين داخل حجرة نقابة المحامين بمحكمة جنايات الإسماعيلية أنه التقى بالمستشار بلال أبو السعود رئيس الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإسماعيلية، وطلب من المحامين إنهاء إضرابهم مع تعهد الدائرة بالاستجابة لمطالب المحامين، لكن رفضوا التعهد وأعلنوا إضرابهم عن حضور الجلسات فى الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات لحين إشعار آخر.

وكان العشرات من المحامين أضربوا عن حضور الجلسات وذلك احتجاجا على رفض رئيس الدائرة الأولى الاستجابة لمطالبهم التى تتمثل فى الاعتراض على عدم إثبات طلبات المحامين وتأخير المحامين لوقت متاخر من الليل، وكذلك التحفظ على المتهمين القادمين من الخارج والمخلى سبيلهم، بالإضافة إلى إجراءات محاكمة المتهمين الماثلين أمام هيئة المحكمة والتأجيل لفترات أخرى.

وقال المحامون إنهم قرروا مقاطعة جلسات المحكمة التى تعقد بمقر مجمع محاكم الإسماعيلية، بعد رفض أحد القضاء لمطلبهم القانونى وهو تدوين طلبات المحامين فى محضر الجلسة على حد قولهم ما ترتب عليه توقف العمل بالدائرة الأولى بالمحكمة.