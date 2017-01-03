إلغاء امتحانى الدراسات الاجتماعية والرياضيات للنقل بإدارة دمياط التعليمية

زار عطا خليفة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الثلاثاء، يرافقه وفد من مديرية التربية والتعليم، مدرسة عز الدين الشامى الابتدائية، واكتشف وجود مخالفة جسيمة، حيث تلاحظ وجود امتحانات النقل لمادتى الدراسات الاجتماعية والرياضيات لصفوف النقل بأظرف غير مغلقة أو مختومة.

تم التحفظ على النسخة الموجودة واستدعى الموجهين المختصين من التعليم الابتدائى، وتم إحالة مديرة المدرسة والموجهين إلى الشئون القانونية، ووجه وكيل الوزارة بطبع امتحان بديل فوراً لإدارة دمياط بالكامل مع وقف تداول الامتحانات التى تم تسليمها للمدارس من المادتين.

كما تبين وجود معرض للمنتجات الخشبية داخل المدرسة، وتبين أن جميع محتوياته غير مضافة إلى عهدة المدرسة، كما أن عائد بيع هذه المنتجات لا يعود إلى المدرسة ولا يتم تسويته بالشكل القانونى، تم استدعاء مدير عام إدارة دمياط التعليمية والتوجيه المالى والإدارى، لجرد جميع محتويات المعرض واتخاذ الإجراءات المالية والقانونية والمخزنية اللازمة.