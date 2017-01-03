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جامعة أسوان تبحث التعاون وتبادل الطلاب مع جامعة هيروشيما اليابانية

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جامعة أسوان تبحث التعاون وتبادل الطلاب مع جامعة هيروشيما اليابانية جامعة أسوان تبحث التعاون وتبادل الطلاب مع جامعة هيروشيما اليابانية

>أسوان – صلاح المسن

استقبل الدكتورعبدالقادر محمد عبدالقادر القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان اليوم ،  مدير مكتب جامعة هيروشيما اليابانية بالقاهره لبحث آليات التعاون والتبادل الطلابي بين جامعة أسوان وجامعة هيروشيما .

وأكد الدكتور عبدالقادر محمد ،علي أهمية التبادل الطلابي بين جامعة أسوان والجامعات اليابانية وخاصة في ظل بعض الاتفاقيات المبرمة في العديد من المجالات العلمية التي تعمل علي تعظيم ونقل الخبرات والعمل علي الاستفادة بتجارب الآخرين علي المستوي الدولي والتي ترتقي بالمنظومة التعليمية داخل جامعة أسوان .

 وأشاد بعمق العلاقات المصرية اليابانية في مجال البحث العلمي والتقني في مختلف المجالات التعليمية.

كما أكدت السيدة اوموكورا مدير مكتب جامعة هيروشيما بالقاهرة أنها سعيدة بهذه الزيارة لجامعة اسوان والتي تأتي في إطار التعاون المشترك وأضافت أن جامعة هيروشيما سوف تستضيف الطالبتين  يمني مصطفي و ولاء مصطفي بعد فوزهما بالمركز الأولى في فن الخطابة باللغة اليابانية علي مستوي الجامعات المصرية وبمشاركة جامعة هيروشيما اليابانية والتي استضافتها جامعة القاهرة بمشاركة جامعة اسوان من خلال قسم اللغة اليابانية بكلية الألسن ويأتي التكريم باستضافة الطالبتين لشهر كامل بداية من منتصف فبراير القادم و كما ستستضيف جامعة طوكيوالطالبة الثانية لمدة شهر.


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