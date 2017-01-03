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سفير مصر بالأردن يعرب عن تضامن البلدين في مواجهة الإرهاب‎

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سفير مصر بالأردن يعرب عن تضامن البلدين في مواجهة الإرهاب‎ سفير مصر بالأردن يعرب عن تضامن البلدين في مواجهة الإرهاب‎

أرشيفية

التقى السفير طارق عادل سفير جمهورية العربية في الأردن، عاطف الطراونه رئيس مجلس النواب الأردني، وشهد اللقاء استعراضا لمجمل العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة.

وأعرب عادل، عن تضامن مصر حكومة وشعبًا، مع الأردن في مواجهة تحديات الإرهاب والفكر المتطرف.

ومن جانبه، أشار رئيس مجلس النواب الأردني، إلى أن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الأردنية عقب الهجوم الإرهابي في محافظة الكرك، وتصدي أبناء المحافظة الى جانب قوات الأمن للعناصر الإرهابية، قد أبرز تماسك الشعب الأردني بمختلف فئاته ومؤسسات الدولة لاستئصال آفة الإرهاب.

كما تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية مواصلة التعاون وتبادل الزيارات بين أعضاء البرلمان والارتقاء بالعلاقات البرلمانية إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين مصر والأردن، بما في ذلك تشكيل لجنة صداقة برلمانية.

وبمناسبة استضافة الأردن القمة العربية المقبلة في مارس 2017، ثمن السفير المصري التحضيرات التي بدأتها الأردن من أجل الإعداد للقمة، مؤكدا على دعم مصر لجهود الأردن لإنجاح القمة.

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