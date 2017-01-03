الزمالك يسدل الستار نهائيا على أزمة المحمدى

كتب أحمد توفيق

أسدل نادي الزمالك بشكل رسمى ونهائى الستار على أزمة حسين ياسر المحمدى صانع ألعاب الفريق الأسبق بعد سداد كافة مستحقاته المالية لدى النادى .

وقام مسئولو الزمالك بإيداع 150 ألف جنيه فى الحساب الخاص بالمحمدى بأحد البنوك وهى قيمة باقى مستحقات اللاعب لدى القلعة البيضاء لتنتهى أزمته بشكل نهائى .

وفاجأ المحمدى مسئولى الزمالك خلال الأيام الماضية بتقديم شكوى ضد النادى لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" بسبب مستحقاته المالية، ليقوم هانى زاده عضو مجلس الإدارة بالحديث مع اللاعب حول كيفية حل الأزمة بناء على توصية مرتضى منصور رئيس النادى حتى تم سداد المستحقات بالكامل فى حسابه البنكى .